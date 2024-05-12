新北市三重區昨天（11日）晚間驚傳祖孫三代的滅門血案，3具屍體都已嚴重腐臭、發黑生蛆，推斷死亡時間超過1周以上，涉有重嫌的二女兒的24歲張姓丈夫，今早在台中落網，三重警分局幹員下午1時許將他帶回分局偵訊釐清案情。

據了解，張男初步供稱，5月1日早上因為懷疑陳姓妻子劈腿，而且小孩也是陳女與前男友所生，爆發爭吵後，在衝動之下掐死妻子，隔天凌晨，與劉姓岳母又因債務問題，一氣之下將岳母掐死，至至於為什麼狠心再殺死小孩，張男卻不願說明，警方持續偵訊，希望能儘早突破心防並釐清事實。