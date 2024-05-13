ITH-KY上市案 證交所15日審議 18:332024/05/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，將訂於15日（本周三）召開有價證券上市審議委員會，將審議ITH-KY（6962）上市案。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ITH-KY公司董事長為梁公偉，公司資本額／申請上市時淨值各為45.24億元／155.51億元，公司主要業務包括顯示器驅動IC設計、銷售及技術服務等。 在獲利表現方面，2021～2023年稅前純益各為89.58億元、48.389億元、16.16億元，2024年第一季為8.44億元，每股稅後盈餘（EPS）各為74.21元、11.57元、3.5元、1.33元。 #ITH #各為 #上市案 #證交所 #日審議 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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