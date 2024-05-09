竹陞公司主係從事高科技產業製程設備之數據採集系統及智能自動化系統之研發、生產及銷售，董事長為方泰又，推薦證券商係群益金鼎證券及國票證券，申請時資本額2億293萬元，竹陞公司111年合併營業收入為2億1923萬8000元，稅後盈餘為3108萬元，每股盈餘為1.71元；112年度合併營業收入為2億5525萬9000元，稅後淨利為4986萬4000元，每股盈餘為2.5元。