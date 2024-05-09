竹陞公司主係從事高科技產業製程設備之數據採集系統及智能自動化系統之研發、生產及銷售，董事長為方泰又，推薦證券商係群益金鼎證券及國票證券，申請時資本額2億293萬元，竹陞公司111年合併營業收入為2億1923萬8000元，稅後盈餘為3108萬元，每股盈餘為1.71元；112年度合併營業收入為2億5525萬9000元，稅後淨利為4986萬4000元，每股盈餘為2.5元。
《櫃買市場》竹陞上櫃案 5月13日審議
櫃檯買賣中心預計於113年5月13日審議竹陞公司(6739)上櫃案。
櫃檯買賣中心預計於113年5月13日審議竹陞公司(6739)上櫃案。
竹陞公司主係從事高科技產業製程設備之數據採集系統及智能自動化系統之研發、生產及銷售，董事長為方泰又，推薦證券商係群益金鼎證券及國票證券，申請時資本額2億293萬元，竹陞公司111年合併營業收入為2億1923萬8000元，稅後盈餘為3108萬元，每股盈餘為1.71元；112年度合併營業收入為2億5525萬9000元，稅後淨利為4986萬4000元，每股盈餘為2.5元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。