據外媒報導，2013年諾貝爾文學獎得主，加拿大女作家艾莉絲．孟若於13日晚間，在加拿大安大略省的安養院過世，享年92歲。

艾莉絲．孟洛是首位獲諾貝爾文學獎的加拿大作家，以短篇小說聞名，她出版第一本作品《幸福陰影之舞》時已37歲，在此前她當過服務生、揀煙草女工、圖書館員，也和第一任丈夫吉姆．孟若創立「孟若書屋」，且正是因為開書店看到差勁的書後覺得自己可以寫得更好，才決定成為小說家。

《幸福陰影之舞》讓孟若獲得加拿大文學獎最高榮譽的總督獎而一舉成名，在宣布封筆前，她一共著有13本短篇小說集及一部長篇小說。孟若一生獲獎無數，曾三度獲得加拿大總督文學獎、兩度獲頒吉勒文學獎，並於2009年時獲頒曼布克國際文學獎。另曾獲Rea短篇小說獎、萊南文學獎、英國W. H. 史密斯書獎、美國國家書獎之書評獎、筆會／馬拉默德短篇小說獎、歐‧亨利短篇小說獎等。且作品被譯為13種語言。

許多知名作家亦是孟若的粉絲，《追風箏的孩子》胡賽尼曾表示她是「被閱讀大眾低估的了不起的小說家」，村上春樹也曾將她列為私心最愛的10位小說家之一。台灣作家伊格言曾表示艾莉絲．孟若是他心目中的「最強老太太」。2012年孟若的最後一部作品《親愛的人生》中一組4篇自傳體故事，提供了讀者得以窺探孟若自身童年的機會，但也由她故事中圍繞的疾病，可見她自己的健康狀況不佳，2009年她曾公開承認自己患有癌症，據加拿大環球郵報的報導指出，她生前罹患失智症已10多年。

加拿大「麥克萊蘭與斯圖爾特」出版社在聲明中表示：「艾莉絲的寫作啟發了無數作家，她的作品在我們的文學景觀上留下了不可磨滅的印記」，曾任加拿大文化遺產部部長的巴勃羅．羅德里格斯也表示：「艾莉絲．孟若是加拿大的文學偶像，60多年來，她的短篇小說吸引了加拿大的世界各地的人們」。