證交所公告，廷鑫、昶虹5月20日起停止交易，主要是該兩家公司今年第1季財報仍舊交不出來。
證交所表示，廷鑫前因有《證交所營業細則》第49條第1項第19款及第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。廷鑫仍未依法令期限公告申報今年第1季財務報告證交所已公告自113年5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。
昶虹同樣原因自5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。
證交所公告，廷鑫、昶虹5月20日起停止交易，主要是該兩家公司今年第1季財報仍舊交不出來。
證交所表示，廷鑫前因有《證交所營業細則》第49條第1項第19款及第50條第1項第1款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。廷鑫仍未依法令期限公告申報今年第1季財務報告證交所已公告自113年5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。
昶虹同樣原因自5月20日起，將其上市有價證券併案停止買賣。
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