鳥友覺得麻雀也是生命，應該改用其他驅鳥辦法。（寶智華攝）

農業局指出，驅鳥球的驅鳥效果甚至比架網還好。（農業局提供／寶智華台南傳真）

農業局在宣導期時免費提供驅鳥球，現在得農民自費購買。（農業局提供／寶智華台南傳真）

被環頸雉啄損的西瓜，讓農民心痛不已。（農業局提供資料照片／寶智華台南傳真）

近期正值一期稻作結穗，麻雀爭啄稻穗，善化區鳥友在善化啤酒廠附近發現農民架網防鳥，網上有多隻麻雀鳥屍，鳥友不忍之際，更憂心危及當地黑翅鳶、環頸雉安全。

台南市農業局指出，架網捕捉野生動物涉嫌違反野生動物保育法第19條，但第21條開了例外之門，允許農民在保護農作物財產前題下架網防鳥，不過若發現有鳥纏網時，需將鳥解開，否則仍可能違法。

農業局表示，其實推動多年的驅鳥球的防鳥實測效果比架網好，只不過之前是免費提供給農民使用，現在農民得自費購買，每個100多元。