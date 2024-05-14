近期正值一期稻作結穗，麻雀爭啄稻穗，善化區鳥友在善化啤酒廠附近發現農民架網防鳥，網上有多隻麻雀鳥屍，鳥友不忍之際，更憂心危及當地黑翅鳶、環頸雉安全。
台南市農業局指出，架網捕捉野生動物涉嫌違反野生動物保育法第19條，但第21條開了例外之門，允許農民在保護農作物財產前題下架網防鳥，不過若發現有鳥纏網時，需將鳥解開，否則仍可能違法。
農業局表示，其實推動多年的驅鳥球的防鳥實測效果比架網好，只不過之前是免費提供給農民使用，現在農民得自費購買，每個100多元。
近期正值一期稻作結穗，麻雀爭啄稻穗，善化區鳥友在善化啤酒廠附近發現農民架網防鳥，網上有多隻麻雀鳥屍，鳥友不忍之際，更憂心危及當地黑翅鳶、環頸雉安全。
台南市農業局指出，架網捕捉野生動物涉嫌違反野生動物保育法第19條，但第21條開了例外之門，允許農民在保護農作物財產前題下架網防鳥，不過若發現有鳥纏網時，需將鳥解開，否則仍可能違法。
農業局表示，其實推動多年的驅鳥球的防鳥實測效果比架網好，只不過之前是免費提供給農民使用，現在農民得自費購買，每個100多元。
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