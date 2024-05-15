為了保護植物不受害蟲侵害，很多時候不得不使用農藥，但是毒性物質進入環境總是問題。一群科學家提出新的農藥研發方向，不是毒死昆蟲，而是黏死昆蟲。

物理科學網(phys)報導，荷蘭瓦赫寧根大學研究中心 (WUR) 和萊登大學(Leiden University )的研究人員，共同設計了一種黏性物質，噴灑在葉子以後，就會具備補蠅紙的效果，把害蟲會黏在上面；研究人員希望這種黏膠有助於減少有毒化學農藥的使用。

在尋找替代化學農藥的過程中，研究團隊從大自然尋求靈感，然後聯想到著名的肉食植物-毛氈苔，它們有所謂的腺毛，可以分泌一種黏性物質來捕捉昆蟲。

科德格教授(Thomas Kodger)說：「我們想學習毛氈苔的效果，以自然的方式保護我們的植物和農作物。」

方向確定以後，研究人員就從自然物質中進行調整。他們向植物米油吹入空氣使其濃綢化，再用特殊規格的的噴霧器，使其噴灑成大約一公釐的黏珠，剛好可以困住這種體型的常見害蟲：薊馬，這是一種園藝害蟲，它攜帶的真菌感染植物會造成巨大的農業損失。

到目前為止，研究人員對付的這類害蟲都很小，薊馬或是蚜蟲，同時，油滴也夠小，有益昆蟲（例如傳粉媒介）不會被黏住。

科德格教授認為，與化學殺蟲劑不同，昆蟲不太可能對這種黏合劑產生抗藥性。 「如果這種情況真的發生，也需要很多世代的時間，而且只有大規模使用昆蟲膠才會發生。」

經過測試，黏性物質可以在葉子上保留三個月，並且油性不會被雨水沖走。這段時間足夠長，可以控制害蟲數量直到收成。同時與化學農藥相比，黏性農藥肉眼可見，看起來就是黃色的小液滴，用水和洗潔精把它洗掉也就乾淨了。不洗也沒什麼關係，因為它是從植物油中提取的，吃下去不會比鹽酥雞這種炸物對身體更有害。

儘管如此，研究人員也在評估環境影響。 「我們不想將大量食用油傾倒在地裡」因此，在未來幾年，他們將研究食用油在土壤中降解的速度。