國際期刊《科學》近日披露一項研究，未孵化的鳥類和幼鳥長期暴露在城市交通噪音中，會對健康、生長和繁殖產生永久性的負面影響。暴露在交通噪音中的鳥蛋孵化可能性降低近20％，孵化出來的雛鳥體型比對照組小10％，體重輕15％。

研究人員將斑胸草雀的蛋分為兩組，分別在輕柔的鳥鳴聲或交通噪音中連續放置5日。研究團隊也對雛鳥進行相似的實驗，但改為每晚單獨放置於上述環境中4小時，連續13個晚上。

結果發現，暴露在交通噪音中的鳥蛋孵化可能性降低近20％，孵化出來的雛鳥體型比對照組小10％，體重輕15％。研究團隊也分析雛鳥的紅血球和端粒（染色體末端的DNA，與細胞衰老有顯著相關），發現紅血球比同齡人侵蝕情形更嚴重，端粒也更短。

即使雛鳥不再接觸噪音污染，負面影響仍會持續到四年後的繁殖年齡。幼年時曾經被噪音傷害過的鳥類，最終產下的子代數量低於同類的一半。

研究共同作者、澳洲迪肯大學（Deakin University）研究員馬利耶特（Mylene Mariette）表示，每日4個小時的噪音就足以產生如此顯著的影響，代表聲音對鳥類發育的影響比我們以前知道的要更嚴重、更直接，採取更多措施減少噪音污染是明智之舉。

荷蘭萊登大學（Leiden University）教授斯拉伯康（Hans Slabbekoorn） 曾進行另一項類似實驗，但改將雛鳥與父母同時暴露在噪音污染中，發現雛鳥的生長並未因此產生任何負面影響。他推測，父母行為的改變，例如更細心照顧自己的巢穴，可能避免或消去了噪音對雛鳥的負面影響。他的研究還發現，生活在機場周遭的鳥類可能會因為巨大噪音部分失聰。