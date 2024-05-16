國立台灣文學館吉祥物「阿龍」證實為抄襲大陸上海畫師Nora Qu的作品，16日傍晚廠商「蹦世界創意」與台文館雙雙發布道歉聲明，即刻下架相關內容與作品，但眼尖網友發現蹦世界的道歉聲明中，與老闆黃勝宏早上說法明顯有出入，質疑還在說謊。

蹦世界指出，阿龍圖像創作者為公司駐點台文館小編的家人，近期不在台灣，無法第一時間聯繫釐清，耽擱對外界說明的時間，稍早取得聯繫後，證實此圖非原創，且當作證據的截圖也是該創作者後製產出，導致台文館形象受損，承諾會聯繫原創作者致歉，討論後續事宜。

但有眼尖網友挖出蹦世界老闆黃勝宏早上的發文，當時黃勝宏稱阿龍創作者遭受網路霸凌，被訊息轟炸，這幾天都不敢出門上班，只好關帳號，躲在家裡每晚都哭，與道歉聲明明顯不符，遭質疑二度說謊。

許多人也在聲明底下開轟：「不是說作者被網暴躲在家裡哭，現在又說不在台灣，先喬好說詞好嗎」、「說連絡不到作者，但又可以拿到作者給的P圖，台文圈是不是只剩下造假證據跟串供是有原創性的部分」、「還敢說參考之後繪製出來，根本直接描圖吧」、「躲在家裡哭幾天哭到跑出國，這劇本真精彩」、「道歉聲明還在說謊，還參考咧」、「這標案花了224萬，要不要討回來」。