財政部說明，為避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，若收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。
財政部強調，稅捐稽徵機關不會提供網址連結通知辦理繳稅或退稅，且政府機關網址首段以「gov.tw」結尾的才是政府網站；且gov前面不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有.com；「gov.tw」出現在網址其他地方也都是偽冒的，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。
財政部表示，詐騙集團利用偽冒網頁及電子郵件社交工程等詐騙手段，並假藉辦理各種業務為由，誘使民眾上當受騙，造成個人資料外洩及財物損失，請民眾提高警覺，慎防詐騙。
財政部說明，為避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，若收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。
財政部強調，稅捐稽徵機關不會提供網址連結通知辦理繳稅或退稅，且政府機關網址首段以「gov.tw」結尾的才是政府網站；且gov前面不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有.com；「gov.tw」出現在網址其他地方也都是偽冒的，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。
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