當沖降稅到底肥到誰，立委質疑只有政府、券商賺到，投資人並沒有賺。金管會主委彭金隆22日指出，金管會已建議財部當沖降稅再延長五年，據證交所統計，以人數來看，有53％的人是賺、47％的人是賠，但就金額來看，賠錢金額比賺錢大，而有13％的人包辦九成虧損，主要是集中在交易頻繁大戶。

立委賴士葆指出，當沖鼓勵投資人殺進殺出，平均最大獲利者是誰？散戶、大戶有賺嗎？最大獲利是政府有收稅、券商收手續費，對投資人來說並沒有賺。

彭金隆坦言，就交易所統計，買進、賣出價差來看，獲利人數比賠錢人數多，但賠錢的金額比賺錢的金額大，主要集中在某區塊。

證交所董事長林修銘進一步指出，當沖的賺的人占53％，賠的人占47％，其中，13％的人占九成虧損，主要集中在交易頻繁大戶，至於小戶是小賺小賠，但當沖是個市場中性機制，所產生的量是很多的，吸引了很多資金投入，讓台灣資本市場更活絡。

立委王鴻薇則指出，當沖交易獲利者雖占52.93％、虧損者占47.07％，但獲利者賺的錢只有233.49億元、虧損金額達524.76億元，如同賭博一般，一個政策既然是階段性的，該落日就落日，完成階段性任務後就不該再延長。