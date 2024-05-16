立委黃珊珊16日於立院財委會質詢時指出，新青安貸款可能被利用做為炒房幫兇，雖然財政部有要求購屋是要作為自住使用，但公股銀行核貸前、核貸後，該如何確認是否有轉出租行為，貸後管理是否會和既有政府資料勾稽。

阮清華表示，新青安貸款從去年8月上線後，大約申請4.4萬戶。他指出，財政部現在要求公股行庫在審核房貸的時候，一定要根據相關的授信原則，去評估。限制不得有轉租行為，如果發現違法的話，財政部會要求追回相關的補貼。

阮清華指出，新青安貸款由內政部住宅基金補貼，內政部租補跟財政部報稅資料，都會青安貸款勾稽在一起。

黃珊珊表示，新青安會造成房市的期待心理，助長炒房，為了不要讓新青安貸款淪為炒房的幫兇，首先不要讓它成為包租公拿來作為低利息高收益。黃珊珊要求，財政部最後對青安貸款貸後管理的勾稽要變成SOP。

阮清華回應，財政部會加強執行青安貸款貸後管理的勾稽。