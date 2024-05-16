立委王鴻薇問及，台灣保健食品關稅高達30％，比其他國家還要高，財政部次長阮清華表示，主管機關回應如果要降，會逐步降，財政部的立場不會反對。

阮清華今日暫代財政部長莊翠雲到立法院財委會進行備詢，立委王鴻薇今日問及有關台灣保健食品比其他國家還要高的問題。

王鴻薇指出，監察院發布新聞稿，我國進口保健品之關稅稅率偏高，若沒有效管理配套措施，不能提高國內保健品業者水準。

其他國家日本為14.5％、韓國8％、中國大陸8.5％、歐盟9％、美國6.4％，也就是說台灣比其他國家關稅起碼高出一倍以上。

阮清華表示，30％是當初我國加入WTO承諾的稅率，主管機關經濟部認為如果調降會影響到國內的業者，甚至可能撤出，如果調降的話也很難一次大將，會慢慢調降。

除了調降之外，如果要調降的話，財政部也會關心，調降的利益是否會回饋到消費者身上。根據了解，如果調降保健食品關稅調降影響稅收大約10多億元。