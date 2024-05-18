為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白17日皆發出甲動，立法院上演表決大戰，自上午7點到深夜陸續爆發多次衝突。過程中民進黨立委沈伯洋從主席台後方衝進議場，遭藍委拉下頭重摔在地。國民黨立委王鴻薇今（18）日公布另一視角的畫面，指出當時是民進黨立委王定宇不斷高喊「踩我們的背進去」，把沈伯洋推進去，但自己根本沒被壓到，只是在消費黨內同志。
立法院昨上演全武行，議場內、外爆發多起肢體衝突，藍綠委共6人掛彩送醫；民進黨立委沈伯洋試圖從主席台後門衝進議場時，遭藍委從高處拉下，頭重摔在地，緊急送醫。
國民黨立委王鴻薇今公布另一視角的影片，從議場後台拍攝沈伯洋爬上人群，往議場內衝進去的畫面。影片中可以不斷聽到有男立委高喊「踩我們的背進去！」還有很多手推著沈伯洋的臀部，把人往前送，在沈伯洋不慎把門簾扯斷、失去平衡時，現場也爆出尖叫。
王鴻薇直呼「民進黨的狼性！自己新立委也騙去摔！」指出高呼「踩我們的背進去」的男立委，就是民進黨王定宇。王鴻薇說，民進黨王定宇慫恿黨內同志做危險動作，其他委員還幫忙同意，「王定宇其實根本沒被壓到，他在消費黨內同志」，民進黨的狼性？王定宇把新人騙去摔，還在後面推不只一把！
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