農曆年後陸股氣勢如虹，跟進全球股市翻騰上揚達15％，陸股是否全面轉向大牛格局？第一金中國世紀基金經理人張帆指出，社會融資數據負增長、第一季財報淨利潤衰退，加上近期美國政府再對中國進口商品加徵關稅總值達180億美元等，儘管A股與港股PE已見修復趨勢，不過仍低於長期均值，全面性的多頭行情尚未到來，張帆強調，投資中國選股重於選市，大多頭雖然尚未到來，不過，包括：公用事業股、電力事業、食品消費、美容護理等類股呈現量價齊揚，是後市表現相對看好的標的。

張帆說明，5月中旬美國再宣佈對中國進口商品加徵關稅，此部份主要是在原2018年執行的301條款基礎上的關稅複查機制，加徵關稅總值為180億美元，相較中國對美國進口金額5,000億美元佔比低，影響有限，11月美國大選後的美中關易戰問題仍是市場潛在風險，若再大幅調整關稅會反應在美國消費者負擔，造成美國通膨壓力提升，現階段通膨稍緩，美國後續究竟採取降息政策，或是關稅調升，將是市場觀察美中貿易關係的重要指標。

此外，張帆表示，從中國社會融資負增長的情形也反應整體中國實質經濟相對疲弱，才會造成需求減緩，貸款萎縮現象，雖然中國政府與銀行持續寬鬆銀根，但資金活水尚未流入市場，社會融資呈下降趨勢，並陷入負增長，但不至於像日本陷入長期、嚴重的流動性陷阱，近兩年中國政府對房產市場設立諸多防火牆，相關影響受控制，不過，房產調整過程對經濟影響仍在，待市場持續消化。

中國股市年前出現較大跌幅，不過，年後大幅反彈，為股價低估的修復過程，張帆指出，陸股PE已由負一倍標準差，上升回到負0.4至0.5倍標準差，過往當PE回到長期均值以上，股市可望呈現大多頭行情，研判目前仍可望處於均值至負一倍標準差整理區，全面大多頭投資條件尚未到位，仍宜採取中性投資策略，控制下檔風險。

從企業獲利面來觀察，張帆強調，第一季中國企業整體淨利潤，仍然呈現衰退，整體A股的衰退幅度為4.73％，不過，公用事業見逆勢增長，第一季淨利潤年增率達26.9％，另外，像是交通運輸、環保等行業，分別有26.30％與14.87％的成長幅度，張帆解釋，公用事業是長期看好類股，相關產業正經歷政策性修復行情，主要由於各國皆調整公用事業價格，中國也率先啟動鐵路票價調整政策，帶動獲利提升，公用事業則先由成本降低挹注獲利，後續仍有價格調整空間挹注獲利動能。

產業投資機會看收益前景，張帆看好公用事業、環保、美容護理，及食品飲料等產業，需求帶動銷售成長，價格也呈現上揚趨勢，投資前景與收益相對具備成長潛力，由於個別產業處於不同景氣循環周期，加上中國市場波動幅度較大，在股價周期處於修復循環過程中，建議投資中國基金採取定期定額，挑選產業、個股投資為宜。