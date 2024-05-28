OPEC＋計畫6月2日舉行會議，市場普遍預期減產計畫將持續至9月底。媒體報導，該組織決定這次會議在線上舉行，也強化減產措施將延續的預期。

此外美國個人消費支出物價指數（PCE）將在本週出爐，經濟學家預期這項最受聯準會關注的通膨指標可望釋出利多訊號，也推升金銀等貴金屬重拾漲勢。現貨黃金現貨27日上漲1％，現貨白銀更勁揚逾5％，28日漲勢仍舊持續。兩者分別漲至每盎斯2,352.2美元與31.8美元。金銀價格上周曾暴跌超過3％，創去年9月29日以來最大單周跌幅。