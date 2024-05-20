賴清德總統於今（20日）宣誓就職，在典禮中，國民黨立委僅謝衣鳯現身參與，她強調，是以立委身分出席，並希望朝野不要對立。對此，藍委王鴻薇坦言，「有遭到背叛的感覺」。但她也說這是個人意見，不代表黨團跟幹部的發言。
國民黨團日前決議缺席賴清德就職典禮，不過謝衣鳳卻到場。她表示，是以立委身分出席，希望朝野不要對立，爭議法案要協商。
根據《ETtoday新聞雲》報導，王鴻薇提到，尊重謝衣鳳，每個人都是獨立個體可決定自己行為，但黨團氣氛是很團結的，共同商量很多事情，看到謝出席感到很訝異。
賴清德總統於今（20日）宣誓就職，在典禮中，國民黨立委僅謝衣鳯現身參與，她強調，是以立委身分出席，並希望朝野不要對立。對此，藍委王鴻薇坦言，「有遭到背叛的感覺」。但她也說這是個人意見，不代表黨團跟幹部的發言。
國民黨團日前決議缺席賴清德就職典禮，不過謝衣鳳卻到場。她表示，是以立委身分出席，希望朝野不要對立，爭議法案要協商。
根據《ETtoday新聞雲》報導，王鴻薇提到，尊重謝衣鳳，每個人都是獨立個體可決定自己行為，但黨團氣氛是很團結的，共同商量很多事情，看到謝出席感到很訝異。
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