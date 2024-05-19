通訊基地台晶片市場過去由電信設備大廠掌握，隨著ORAN架構出現、帶來新商機，由網通老將領軍的IC設計公司義傳，能不能因此從不起眼的石頭，變身為閃閃發亮的鑽石？

隨著5G商用已經進入第五年，能夠減少通訊死角的Small Cell（小基站），不僅是5G公網基礎建設的一環，也成為5G專網必備設備。以往不論是基地台，還是小基站所用的晶片，多由電信設備商開發，但是，隨著ORAN（Open RAN）架構的出現，國際IC大廠如高通、英特爾、恩智浦（NXP），紛紛宣布投入小基站晶片市場。

現在，台灣也有一家網通IC設計公司投入基地台晶片開發，目標是讓台灣擁有自己的5G基地台晶片。這家勇於挑戰國際大廠的公司，就是義傳科技，而該公司董事長吳文燦，是帶領義傳與國際IC大廠直球對決的核心人物。

矽谷成功經驗 回饋台灣產業

吳文燦是何許人也？為什麼有這樣的自信與能耐？

出身台灣的吳文燦，早年在美國矽谷創辦專攻交換機晶片的優碼通訊，被美國網通晶片龍頭博通以5.3億美元收購，後來他看好有線固網市場，創辦集通科技，又被美商科締納併購。

矽谷新創公司每一百家，最多只有一家能存活，但吳文燦兩次在矽谷創業，兩次都順利茁壯，從全被國際大廠收購的經驗來說，絕對是成功的網通晶片連續創業家。

然而，早已財務自由、在美國過著舒適生活的吳文燦，為何願意在耳順之年特地返台加入義傳呢？

「可以說是落葉歸根吧！我想做點貢獻。」吳文燦說，在美國工作多年的他，希望將過去的經驗帶回台灣，而且自己對網通產業也有熱忱，加上2021年台杉科技基金合夥人吳錦城、台杉投資總經理翁嘉盛，請他「帶領義傳打國家隊」，有了這句關鍵請託，讓他決定返台，並接任義傳董事長。

其實，義傳不是新創企業，而是一家擁有20年歷史的網通IC公司，創始成員來自美國老牌網通廠USRobotics、3Com。○七年時，義傳被台灣觸控IC設計公司義隆投資，總部因此搬來台灣，不過義傳卻長期處於虧損，發展遠不如其他同業。

身為網通老將的吳文燦分析，過去義傳切入固網新技術時，總是比別人「慢一點點」，是義傳不曾有好成績的主要原因。不過在5G小基站晶片這個新商機，義傳終於有機會比別人快一點點。

時間回到2017年。義傳與歐洲半導體大廠恩智浦合作，以義傳DSP（數位訊號處理器）技術，結合恩智浦處理器、基頻晶片，切入軟體定義無線電（SDR）數據機市場，技術固然先進，但當時受限於寬頻市場飽和、客戶不願意花更多錢升級，這個嘗試不算成功。

經過幾年沉潛，義傳看到SDR的另一個商機興起，也就是5G基地台。因此，雙方在一九年攜手轉進開發小基站用晶片，主打透過遠端進行軟體更新，不需要額外升級硬體，有效降低建置成本。

雖然義傳5G小基站晶片的市場前景，看似光明燦爛，但吳文燦坦言，剛接手義傳時，「一個5G客戶都沒有」，深究原因，他指出，主要是產品都「做一半」，「晶片的硬體做完，但軟體、系統沒做好，測試也有問題。」所以始終找不到客戶。