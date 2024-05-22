美國想擺脫對他國的晶片依賴，力促晶片製造業回流本土，但卻面臨嚴重缺工問題，《日經亞洲》撰文指出，印度可以緩解美國半導體產業的勞動力短缺問題。

印度駐美國大使館週一表示，印度擁有豐富的人力資源，有能力滿足印度和美國需求。報導指出，印度擁有大量學習科學技術課程的學生，根據全印度高等教育調查報告，2021年全國有超過60萬名大學生就讀電子工程課程。畢業後需要接受在職培訓即可勝任工作。

美國則面臨晶片勞動力嚴重短缺的問題，估計到2030年，美國半導體產業將增加近11萬5000個就業機會。

雖然印度可緩解美國半導體產業的勞動力短缺問題，但美國移民政策是一大挑戰，多數在美國的印度科技工人都持有H1-B簽證，但H1-B簽證以抽籤方式發放，年度上限為8萬5000個。部分專家建議，推出促進印度和美國之間晶片產業人才流動的特殊簽證計畫，將能使兩國受益。