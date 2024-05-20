今(20)日是520總統就職日，台股上沖下洗一度急跌逾150點，尤其賴清德發表演說，提到兩岸「互不隸屬」，也並未釋出兩岸觀光更明確利多，衝擊山富、五福從大漲逾7%到亮燈跌停，引發討論話題。有網友擔憂兩岸關係動盪，建議可考慮布局軍工股。

觀光餐飲股走勢豬羊變色，五福早盤一度大漲8%創下新高，午盤後急殺跌停，山富旅遊早盤上漲7%，午盤同樣殺至跌停，雄獅原本差點亮燈漲停，隨後股價翻黑跌1%；寒舍、鳳凰跌幅均超過3%。

有網友發文指出，今天這樣重要的日子，台股竟然不給面子，尤其是觀光股大跳水，現在要準備逃命嗎？貼文引發眾人議論，紛紛表示「互不隸屬，觀光股全跳了，我建議大家逃亡」、「內行人早就入袋為安了」、「那殺盤太不給面子了」。

另有網友分析，「台海開戰機率大增」、「來買軍工股好了，以後一定會再漲」。

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