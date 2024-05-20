桃園市大溪木藝生態博物館園區由20棟歷史建築構成，館方出版《修一修，老房子！》繪本，期盼透過兒童文學拉近大眾與博物館距離。（大溪木博館提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市大溪木藝生態博物館園區由20棟歷史建築構成，館方與出版社合作，期盼透過兒童文學拉近大眾與博物館距離，近期出版《修一修，老房子！》繪本，以修復館舍故事為腳本，目標讀者為學齡前兒童，期盼豐富幼兒文化資產教育。

木博館指出，《修一修，老房子！》以木博館修復第1棟館舍的故事為腳本，從企畫構思、文圖細節經營，細心考量學齡前幼兒閱讀特性，打造出全台第1本以「修復歷史建築」為題的幼幼繪本，而日式宿舍修復的過程，包含調查屋況、逐步修復、活化再利用，最後重現昔日風采，再次走進大眾的生活之中，呈現木博館推動文化傳承歷程。

經營獨立書店長期推展社區和校園閱讀的黃淑貞分享，《修一修，老房子！》讓大小讀者探索語言樂趣的同時，透過圖文互動設計的線索，顛覆過往平面閱讀的限制，讀者可以隨著故事劇情前進，感受自己也正在參與老房子修繕工作，在閱讀繪本後，引起人們走入現場的興趣，進一步深度探詢老建築故事。

大溪木博館也說，之後將與出版社舉辦各式親子活動，包含結合樂高模型組裝與走讀輕旅的親子工作坊、親子共讀講座暨說書表演的親子同樂會，歡迎親子把握機會免費報名。