標普全球評級指出，2023年台灣銀行體系的總資產略低於GDP的300％，不過金融部門與其他公共部門實體對政府的或有負債風險較為有限。近年來偏低的貸款成長率則限縮了銀行業的獲利能力，這是因為台灣飽和的銀行業所導致的激烈競爭已經壓縮到了銀行業的利差。不過，存款為資本充足的銀行業體系提供資金。台灣的銀行也有良好的法規記錄，前述因素均在一定程度上抵銷了放款成長減緩的影響。

此外，標普全球評級評估認為，台灣的貨幣靈活性在強等級。由於中央銀行的貨幣管理表現健全，儘管系統內的流動性充裕，但仍維持穩定且通膨率較低的狀態，且相對具彈性的新台幣匯率以及作為活躍交易貨幣的新台幣，亦有助於吸收經濟與金融衝擊。

標普全球評級指出，新台幣為一種交易活躍的貨幣，在全球外匯市場成交量中的占比超過1％（目前為1.1％），這點說明了新台幣在全球外匯市場的深度。

標普全球評級提及，台灣的通膨率向來為亞洲最低。儘管通膨壓力因全球商品價格飆漲而增加，但台灣的通膨率仍較為溫和。2023年台灣的消費者物價指數（consumer price index；簡稱CPI）上揚2.5％，且預計台灣今年度的CPI為2.1％。

標普全球評級認為，雖然台灣電價約11％的調漲幅度以及新台幣貶值可能會使2024年的通膨壓力略為升高，但預期中華民國中央銀行3月的升息措施應有助於將通膨率維持在2.16％的目標水準。過去兩年，央行升息的速度與幅度明顯不若大多數亞太區國家，其2％的基準貼現利率與其他主要經濟體相比仍然較低。