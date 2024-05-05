捷運公司出現大量瑕疵幣。（翻攝畫面）

48歲、45歲蔡姓兄弟將假幣投入捷運站加值機，存進一卡通，再向服務櫃檯申請退款，將假幣換成真鈔，捷運公司發現在板橋、西門、江子翠、行天宮站出現大量50元瑕疵幣，經中央造幣廠進行鑑驗，確認33枚假幣，警方日前逮捕蔡姓兄弟，在兩人身上起出98枚假幣，依行使偽造貨幣、詐欺等罪移送法辦。

捷運公司在各捷運站設有加值機，讓民眾儲值搭乘捷運，不料出現大量瑕疵幣，經查蔡姓嫌犯，利用低價購得50元硬幣，投入加值機，存進一卡通，可以搭乘捷運，進行小額消費，捷運公司事後查出兩人分別在2月12日、2月16日、3月9日透過站內加值機換錢。

蔡男辯稱，透過網路向兩岸三地資源回收業者購買，原始來源及錢幣真偽不確定，清查蔡兄經手假幣3974枚，蔡弟經手1174枚，總金額為25餘萬元，警方4月24ㄖ在兩人身上發現98枚有問題的硬幣，訊後依法送辦。

捷警隊呼籲，民眾平時金錢收付多加留心往來幣鈔外觀，如遇有疑似偽劣貨幣應送請金融機構協助辨識，切勿隨意以市面上各式投幣付款或儲值機器兌換幣鈔。