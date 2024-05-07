民眾黨立法委員黃國昌去年8月指控前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦在任桃園市長期間與涉鉅額地下匯兌「八八會館」主嫌郭哲敏、林秉文等人有緊密政商合作關係，被鄭文燦提告，新北地檢署偵查終結，認為黃國昌引用媒體報導、桃捷會議紀錄等資料作為依據，難以認定黃所述全屬無據，予以不起訴處分。

鄭文燦指控，黃國昌在去年8月兩度在其經營頻道上開直播，指摘鄭文燦與郭哲敏、林秉文具政商結合關係，還配合在市長任內江GE01捷運站變更設置於郭哲敏所購土地附近，並稱鄭文燦「人家媒體關係很好啦」等語，涉嫌加重誹謗。

但檢方調查發現，黃國昌引用網路報導、PG Talk贊助桃園市政府「桃園熊讚 飛鴿傳愛」活動宣傳單與鄭文燦參與活動等照片，加上媒體報導鄭文燦曾赴八八會館，以及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第28次會議紀錄、「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線GE01站延伸至中壢火車站暨土地整合發展計畫」可行性研究報告的行政院核准函、桃園市府有關桃園捷運綠線專案報告會議紀錄等作為依據，認定黃所述非無憑無據，加上指摘「與媒體關係很好」難認有毀謗之意，予以不起訴處分。