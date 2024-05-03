行政院副院長鄭文燦3日到桃園視察台鐵桃園站後站的廣一停車場計畫，允諾中央補助2.8億元。不過該計畫需7億元，與原本桃園市府希望爭取的3.5億元補助有小落差。立委萬美玲說，會持續爭取中央支持。

配合桃園鐵路地下化及捷運綠線G07站工程，桃園市政府在桃園站後站規畫地下3層停車場，可停放小型車250輛、機車300輛，總經費7億元。預計5月底上網招標、7月中決標。並在2025年11月完成開挖及大底澆置，預計2027年8月完工。

桃園市長張善政3日和鄭文燦視察，張善政說，該停車場工程非常緊迫，主要是捷運綠線潛盾機即將挖到附近，而停車場的連續壁需與綠線一起施作，他期盼中央能支應一半的經費，也就是3.5億元。

鄭文燦表示，前瞻計畫停車場中，全台260億元預算、145件案件，桃園得到26億元17件。又今年各個直轄市撥給5億元預算，桃園施作大湳森林公園停車場、大園停二停車場。至於廣一停車場，經過他和交通部討論，今年的剩餘經費還有2.8億元，將全部撥給桃園。

萬美玲表示，前瞻計畫中，文化局前廣場地下停車場計畫獲得1.7億元補助，但沒有施作退回中央。因此廣一停車場稱補助2.8億元，但若算進原本1.7億元的部分，實質上僅多補助1.1億元。萬美玲又說，感謝鄭文燦在卸任前還記得該工程，不過還是很遺憾沒有達到3.5億元，等新政府就職後，會持續爭取補助。