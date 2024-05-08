桃園市婦幼發展局提供「健康幸福家庭補助計畫」補助孕前健康檢查及調理等補助，其中第一及第二孕期母血唐氏症篩檢補助每次2200元，該項補助新增非侵入性胎兒染色體檢測，孕婦10日起可以三擇一篩檢，歡迎孕婦利用。
桃園市長張善政表示，自成立婦幼局以來，積極推動婦幼善好健康政策，致力照護婦幼健康，由於少子化與人口老化都影響及挑戰婦幼健康照護，為促進桃園下一世代健康與積極維護家庭幸福，推動「健康幸福家庭補助計畫」補助孕前健康檢查、第一及第二孕期母血唐氏症篩檢。
為擴大照顧孕婦，10日起，唐氏症篩檢的補助，新增非侵入性胎兒染色體檢測，孕婦可以三擇一補助2200元，若雙胞胎以上，再增加600元。婦幼局指出，經調查桃園醫療機構，核定非侵入性胎兒染色體檢測多為染色體套餐式檢測，依照項目多寡，從14000元至38000元都有。
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