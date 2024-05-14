基隆市議會14日召開第20屆第三次定期會，民進黨團集中火力炮轟市府的公益青年電動機車計畫。基隆市長謝國樑下午回答議員時強調，電動機車計畫的總預算推估在27億元左右，並非民進黨團聲稱的40億元。

議會定期會開議，市長謝國樑先進行市政總報告，但基隆市議會民進黨團便集中火力炮轟謝市府的公益青年電動機車計畫，民進黨團以市府補助里長電動機車的每部近8萬元估算，若要達成謝國樑承諾發放5萬輛電動機車的目標，基隆市政府恐將支出40億元。

對此，謝國樑14日下午強調，經市府計算，青年公益電動機車計畫每部的補助成本約在新台幣5萬元到5.5萬元之間，就算以5.5萬元來估算，4年內發放5萬輛電動機車，總經費約在27.5億元左右。

謝國樑指出，去年10月市府推出公益青年電動機車方案供市民申請，施行初期因門檻過高而乏人問津，議會要求市府應放寬條件、擴大補助，市府從善如流，於今年3月29日推出全新方案，推出後迄今已有超過7000人申辦。市府將持續滾動式調整方案，讓民眾依照不同需求能夠選擇心儀方案，並接受議會的建議與監督。

謝國樑說，關於議員關心可能排擠預算部分，他認為如同新市政大樓的模式，透過吸引民間資金投資建設，將可望有效節省市府公帑的建設支出，另外也可以透過容積移轉代金的方式，來增加市庫收入。未來二到三個會計年度之間，應可以在不排擠太多市政預算的前提下，完成發放電動機車的政策。