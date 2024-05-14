桃園市中壢區中正、志廣與三民路口為多岔路口，市府交通局在道路畫設分向槽化線，因設計不良導致行經車輛會壓到槽化線因此被開罰單，市議員謝美英邀集相關單位會勘，要求交通局設法改善。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區中正、志廣與三民路口為大型多岔路口，市府交通局在道路畫設分向槽化線，因設計不良導致行經車輛會壓到槽化線，今年累計至4月底警方開出233件罰單，民代與里長接獲陳情，痛批是百發百中的罰單陷阱。市府交通局坦言，發現車輛依正常行駛軌跡，確實會壓線而違規，將針對槽化線形狀或退縮研擬方案改善。

交通局指出，該處槽化線設置目的是為了讓各方向的來車分向，避免車輛發生對撞，然而設計上的確有改善的空間及必要，評估該處槽化線無法移除，將針對槽化線的形狀以及如何退縮研擬改善方案，因該路段有坡度，駕駛人可能因為高低差無法看見地面上槽化線存在，也會考慮設置交通桿提醒用路人。

中壢區中正、志廣與三民路口鄰近中壢交流道，又是中壢通往觀音地區主要道路，平日不分時段車流量多，因是多岔路口，過往也有不少交通事故，交通局執行各項道路改善工程，在中正路1041巷前的槽化線設計，卻遭用路人痛批是道路陷阱，今年截至4月底中壢警方開出233件罰單，平均每月有55件，用路人痛批是道路設計缺失問題，政府搶錢挖洞給人民跳。

市議員謝美英指出，志廣路、中正路與三民路口，是百發百中的開單陷阱所在地，因為車道邊線匯集，加上馬路畫有分向槽化線，該路段有高低起伏，駕駛人在視野上無法看見地面上的槽化線，除了車輛會壓線外，也有駛入對向車道的狀況，民眾因此被開單實在很冤枉，要求交通局應檢討改善。

當地五權里長謝浩炎則說，交通局在馬路上標線的動線規畫，車輛正常行進軌跡反而會誤觸交通法規，駕駛人並非刻意違規，派出所員警時常躲在路口開罰單，交通陷阱讓民眾無法接受。