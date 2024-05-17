桃園市議員周玉琴17日於桃園市議會總質詢指出，桃園市有許多民生基礎建設都因欠缺經費導致工程一再拖延，她舉例，楊梅地區已完成的汙水下水道接管工程，因一直未投入經費執行道路銑鋪計畫，導致該工程無法順利完成。對此養工處也回應，工程途中沒有拖欠一事，若後續仍有經費短缺問題，將與區公所協商補助相關經費，其餘尚未道路銑鋪的路段將於10月下旬完工。

周玉琴表示，楊梅地區水下水道2-1標用戶接管工程，從2021年3月開始施工，預計今年5月就可完工，而大同里、中山里、楊梅里等重要路段主幹管跟分支幹管已經完成接管，但養工處、公所至今都沒有道路刨平重鋪計畫，導致自立街、新農街、梅山東街、復華街、中山北路一段及周邊巷弄的道路皆殘破不堪。

水務局說明，楊梅汙水下水道第一期工程施作路段，道路權管單位為楊梅區公所，水務局皆已繳交路面修復費由楊梅區公所代辦修復，於去年9月14日起陸續將施工完成路段會驗交由楊梅區公所接管，並已於今年5月前，將重點路段包含楊新路63巷、光前街、光復北街、自立東街、光復北街、大平街及自立街等部分路段移交區公所完成後續道路銑刨加鋪。

桃園市養工處回應，因汙水開挖推管期程較長，此案不由水務局施工後直接修復，改由繳納代金方式，繳入道路基金，委託區公所辦理修復，因汙水推管作業較長，最後由水務局辦理假修復，區塊推管完成之後再統一辦理銑刨加封，避免施工界面重疊、重複修繕。

另養工處也說，區公所收取代辦管線代辦修復費部分，繳入道路基金後，區公所依實際需求提出修復時，道路基金均核實依需求給付，供做道路修繕使用，並沒有拖欠一事，也需搭配水務局工程辦理進度，接續辦理道路修繕，養工處將督導楊梅區公所負責施工，如仍有經費短缺情事，養工處將與區公所協商補助相關經費，另楊梅區其他管線挖掘道路如新農街、自立街、中山北路一段及各巷弄挖掘案件已陸續竣工，預計上半年度逐步安排前項路段銑鋪作業，10月下旬竣工。