糖尿病長年位居國人10大死因之一，全台罹患糖尿病的人口約有230萬，且以每年16萬人的速度持續增加，更有年輕化趨勢，值得所有人注意。對此，泌尿科醫師戴槐青指出，一旦發現自身出現頻尿、口渴、體重下降、疲倦，以及視力模糊等情況，恐是糖尿病初期徵兆，應立刻就醫檢查。

戴槐青在個人粉專發文表示，糖尿病是一種相當常見的慢性疾病，根據統計，臺灣18歲以上成年人大概有1成都患有糖尿病，對國人健康危害甚鉅。他並盤點5大糖尿病早期症狀如下，以供民眾參考：

1、頻尿：為糖尿病初期最常見症狀，由於高血糖讓腎臟更頻繁地過濾血液，導致身體需要更常排出多餘的糖分、液體，從而引發頻尿的問題。

2、口渴和口乾：由於體內糖分過高，身體會嘗試將多餘的糖分從尿液中排出，導致身體水分流失，引起口渴和口乾的感覺。

3、體重下降：這也是相當常見的症狀，糖尿病患者可能會覺得食慾增加，但由於身體無法正常利用血糖，導致能量無法充分利用，反而吃得更多，體重還是異常下降。

4、疲倦和乏力：由於細胞無法獲得足夠的能量，也可能是慢性高血糖導致的代謝問題，因此糖尿病患者易感到疲倦、乏力。

5、視力模糊：高血糖可能會引起眼睛中水分的改變，導致變形和視力模糊。這種模糊通常是暫時性的，但也可能是糖尿病早期警訊。另外，有研究指出，白內障跟糖尿病有關。

想避免糖尿病找上門，就要做好血糖控制。營養師彭逸珊曾分享幫助穩定血糖的5種方法，包括多吃蔬菜、維持正常體態、飲食多元、注意總醣量與種類、餐後適度運動。她並強調，食物本來就會影響血糖波動幅度，大部分只要留意種類與分量都可安心食用，唯獨「精製糖」盡量不要碰，不僅會影響血糖，還會對身體造成負面影響。

至於若已達糖尿病階段的患者，彭逸珊建議，務必遵循醫囑按時服藥，並搭配飲食、運動更能有效控糖。