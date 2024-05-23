中共東部戰區今宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，對此，外交部副發言人蕭光偉指出，我國呼籲中共回歸理性自制，停止單方面破壞台海和平穩定行為，並強調台灣將持續堅持民主的信念，不會因為遭受脅迫打壓而改變。

解放軍宣布，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分開始至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，於台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引島周邊，開展聯合演訓。

解放軍東部戰區指出，這是「對台獨分裂勢力謀『獨』行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。」

蕭光偉表示，眾所周知，台海的和平穩定已成為國際社會的共識。中華民國台灣將致力維護台海現狀，也要呼籲中共回歸理性自制，停止單方面破壞台海和平穩定，以及升高區域緊張情勢的作為。

外交部重申，台灣將持續堅持民主的信念，不會因為遭受脅迫打壓而改變。我國是守護世界民主與自由體制的堡壘，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同確保台海現狀，以及印太區域的和平穩定。