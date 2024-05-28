寶雅今天舉行股東會，承認112年財報，寶雅112年營收221億元，年增13.4%，稅後純益25.25億元，年增22.1%，每股純益24.41元，股東會承認每股配發現金股息21元及配股票股利0.1元。

寶雅今年第1季稅後純益7億元，年增6.7%，單季每股純益6.78元，累計前4月合併營收為76.67億元，年增8.95%。

寶雅表示，公司透過市場定位差異化、提升服務體驗及品類發展計畫，推出新型態美妝店，以及透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，並提供多品類、多選擇且具高性價比商品為品類發展核心，以及藉由數位轉型、精準行銷及優化服務提升顧客忠誠度，也持續根據當地商圈特性與門市改裝策略，打造符合需求的空間，未來將藉由三種不同店型，一般店、店中店和美妝店，持續展店提升整體市場滲透率。

在商品方面，寶雅近年觀察到女性在日常穿搭配件的需求愈來愈講究，首度跨足飾品類商品創立「POYA Chic」，推出獨家自訂款髮箍，結合POYA寶雅在地多年的經驗，推出充滿設計感且值得信賴的產品，且全系列商品堅持台灣製造，滿足女性的日常搭配需求。

寶雅表示，2022年開始，寶雅POYA推出了許多自有品牌商品，今年度更推出全新品項POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、5月上市的POYA COZY涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等，未來除提升品類深度與廣度，亦將持續發展自有品牌持續累積品牌知名度。

目前POYA寶雅POYA Beauty美妝店全台47間門市，寶雅國際將持續展店及數位布局，寶雅表示，POYA寶雅實體門市全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，實體門市的部份也繼續維持每年雙位數的成長空間，但整體還是會以大環境的變化做轉滾動式調整。