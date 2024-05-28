寶雅28日召開股東會，承認去年財報，並承認每股配發現金股息21元及配股票股利0.1元。今年第一季營收58.7億元，年增11％，稅後純益7.0億元，年增6.7％，每股純益6.78元。寶雅國際將持續展店，持續數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅去年營收221億元，年增13.4％，稅後純益25.25億元，年增22.1％，每股純益24.41元。主要透過市場定位差異化、提升服務體驗及品類發展計畫，推出新型態美妝店，提升實體店面的顧客體驗，並藉由數位轉型及優化提升線上流量。未來將藉由三種不同店型，一般店、店中店和美妝店，持續展店提升整體市場滲透率。透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，並提供多品類、多選擇且具高性價比商品為品類發展核心。

同時，藉由數位轉型、精準行銷及優化服務提升顧客忠誠度，也持續根據當地商圈特性，藉由門市改裝策略，打造符合需求的空間，商品方面，除了提升品類深度與廣度，寶雅也持續發展自有品牌持續累積品牌知名度。