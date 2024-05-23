新北市新莊分局某派出所一名方姓所長，3年前曾遭所內馬姓員警爆料稱管教下屬時，情緒失控，竟怒踹桌子還自摑巴掌；監視畫面當時流出後掀起輿論風波。事情曝光後，馬員依洩漏國防以外秘密罪、妨害名譽等罪提告，新北地檢署處分不起訴，不過馬去年仍被記申誡1次；馬近期上訴至高雄高等行政法院，仍敗訴。

判決指出，馬姓員警於2021年6月透過臉書社群「爆料公社」張貼監視畫面，附文稱，「一名x姓所長曾對同仁踢桌子、罵三字經，又在一名畢業未滿2年的警員面前自打4 下耳光，如此行為分局長官都知道，卻視而不見，才決定上網爆料，希望引起更上級長官的重視。」

貼文在網上曝光，一度掀起社會負面風波，警政署下令查辦影片外流來源，揪出幕後操作人士為所內馬姓員警及另一名同仁，並查扣二人手機、主機，雖然未查獲相關影片，但警方卻從馬員的LINE對話紀錄裡發現他傳給女友的影片，並以「洩漏國防以外之秘密罪」、「妨害電腦使用罪「妨害名譽」等罪，函請新北地檢署參辦。

新北地檢署調查，認為馬員所涉犯妨害電腦使用、洩密等罪嫌，並無犯罪行為。期間，方姓所長得知「洩漏國防以外之秘密罪」、「妨害電腦使用罪」非馬員所為後，決定撤銷妨害名譽告訴，馬員因此獲不起訴處分。

對此，新莊分局仍依違反使用通訊軟體注意事項，函請高雄市政府警察局湖內分局核予馬員申誡1次。

合議庭審酌，湖內分局儘管查獲外流監視器影像人士，但馬員違反公務倫理、通訊軟體注意事項規定影像警譽，遭申誡懲處於法有據，因此駁回其上訴。