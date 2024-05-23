台語稱「鴨母蹄」的扁平足，國人印象是當足部扁平到一定程度可以不用當兵，坊間也有很多「扁平足鞋墊」，根據復健科醫師的見解是無法把足弓從無變有，但可以改善行走的力學表現。

就讀國小的小明在學校的例行性健康檢查被發現是扁平足，爸爸得知後很擔心，趕緊帶寶貝兒子到成大斗六分院復健科接受醫師詳細檢查。

復健科醫師張竣凱表示，扁平足主要先區分的是屬於骨頭有問題造成的僵硬型扁平足，或者是一般常見的柔軟型扁平足。如果是僵硬型，需要骨科醫師進一步評估骨頭狀況，大多數的扁平足都是屬於柔軟型扁平足，在沒有承重的狀況下是有足弓的，當加上身體的重量足弓就塌陷了。

張竣凱說，足弓的形成與肌肉韌帶有相關，幼童肌肉韌帶尚未發育完全，足弓無法得到足夠的支撐，隨著年紀增長才會跟著慢慢發展出來，多數人在大約6歲以後才會發育完全。

張竣凱指出，足弓在行走的過程中，扮演類似避震器彈簧的角色，踩地的過程中會提供一個緩衝的力量，而當腳要往前進時就可以回彈提供往前推進的力量，在行走過程中減低能量的消耗，這也是為什麼大家常會說扁平足的人不耐久走的原因之一。

他建議，足弓的形成需要靠肌肉韌帶拉提，小孩子可以透過適當的運動協助肌肉訓練，達到幫助足弓形成的效果。

關於常見的扁平足鞋墊，張竣凱說，在部分研究顯示是並未能將病患的足弓從無變有，但可以達到改善行走過程的力學表現，因此對於有疼痛症狀的病患也可以有一些程度的治療效果。