基隆市一名詹姓男子去年收到陸軍常備兵役軍事訓練徵集令後，無故未入營報到逾5日，市政府甚至遲遲無法與他取得聯繫，因此依法將他移送偵辦。桃園地院審理，依《妨害兵役條例》判處詹男3月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，詹男於2023年7月7日收到來自陸軍常備兵役軍事訓練的徵集令，並由母親代為收受，再轉交本人收受。然而詹男明知應於同年8月16日入營至陸軍步兵第109旅楊梅太平里營區報到，卻無故未入營報到整整5日。

市府始終無法聯繫詹男，並依規定將案件移送基隆地檢署偵辦。檢方偵訊後，確認詹男無故逾入營期限5日，依《妨害兵役條例》將他起訴。

基隆地院審理，審酌詹男身為役齡男子依法附有服兵役的義務，卻意圖逃兵役，無故未依徵集令報到入營服役，不僅妨害國家對於兵役事務管理，更破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力，所為實屬不該，衡酌其坦承犯行，尚有悔意等情狀，判處3月有期徒刑，得易科罰金。