彰化縣警察局今天（24日）宣布破獲一起以林姓通緝犯為首的地下兵工廠，在林男等人租處查扣各式槍械4支、子彈及霰彈219顆、改造工具1批、海洛因、安非他命及大麻植栽等毒品，並逮捕林男等4嫌，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案移送南投地方檢察署偵辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊日前接獲情資，發現46歲林姓通緝犯持有毒品及槍械，為躲避查緝藏匿於南投市地區，立即與南投縣警察局南投分局組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，經長期偵查蒐證，鎖定林男實際居住處所，在21日見時機成熟，趁林男開門之際上前逮捕。

彰化縣警察局破獲以林姓通緝犯為首的地下兵工廠，查扣各式槍械4支、子彈及霰彈219顆、改造工具1批、海洛因、安非他命及大麻植栽等毒品。（葉靜美攝）

彰化縣警察局破獲一起以林姓通緝犯為首的地下兵工廠，在林男等人租處查獲滿桌各式槍械、子彈及改造工具等證物。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

警方在林男租住處內查獲丁姓、蔡姓2名通緝犯及許男聚集施用毒品，並在屋內發現大量改造槍械器具及槍械零組件，現場查扣自製獵槍1支、空氣長槍1支、非制式手槍2支、子彈204顆、霰彈15顆、改造工具1批(砂輪機、電鑽、底火、空包彈)外，另查獲第一級毒品海洛因8包(毛重19.83公克)、第二級毒品安非他命9包(毛重34.7公克)、毒咖啡粉末4包(毛重41.73公克)、哈密瓜錠3.93公克、搖頭丸2.85公克、大麻植栽8株。

彰化縣警局刑大副大隊長張安進表示，為掃蕩改造槍械場所，阻絕非法槍彈不法渠道，防範幫派分子擁槍自重，防範持槍刑案發生，5月6日至5月15日執行今年第2次「全國同步掃黑及肅槍專案行動」，警察局各分局及刑事警察大隊在專案期間合計查獲非制式手槍6枝、檢肅治平案件計10件51人到案，繳出了亮眼的成績單。

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