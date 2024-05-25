桃園市1家在地老牌養生館，攬客按摩紓壓兼賣毒，陳姓負責以養生館掩護販賣安非他命，可內用吸食，還提供外送服務。台中市警局刑大偵八隊與桃園市警察局平鎮分局拘提陳姓負責人及3名員工，查扣安毒5包、現金90萬元及分裝工具等贓證物，依違反《毒品危害防制條例》送辦，檢方日前將4人起訴。

警方調查，桃園市1家20、30年養生館老店，52歲陳姓老闆雇用2名資深女按摩師為客人按摩舒壓外，另由女友及2名男員工對外打著按摩師名義、但實則販售第二級毒品安非他命，除可內用，提供按摩房做為吸食毒品場地，還有外送服務。

桃園市老牌養生館被查扣安毒5包、現金90萬元等證物。（台中市刑大提供／陳淑芬台中傳真）

陳男經營養生館掩護售毒品，藉此規避警方查緝，謀取不法利益。女友等3人販毒無固定抽成，每次交易進帳後，由陳決定給2000至5000元不等報酬。

台中市刑大偵八隊副隊長張智凱表示，警方持拘票拘提陳等4人到案，並在養生館內起獲安非他命5包，總毛重87.92公克；磅秤、藥鏟、夾鏈袋等分裝工具1批及現金90萬元等贓證物。

全案移送苗栗地檢署偵辦，檢方今年5月初偵結，依《毒品危害防制條例》販賣毒品罪嫌起訴4人。

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