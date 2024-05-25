大陸山東青島一名年輕男子，日前搭乘地鐵時，好心讓座給一名老爺爺，沒想到這名老爺爺竟拿出手機裡的A片給他看，還邀請男子去家裡玩，十足的老色胚公然性騷擾，令男子相當不舒服。

根據多家陸媒報導，這名年輕男子表示，他上車之前，老爺爺就在站台時，就被鎖定了，他主動過來跟搭話了，進入車廂後，他主動把座位讓給對方，去了另外一節車廂。

沒想到這名老爺爺竟尾隨了過來，大概過了四五站，他身邊名名有很多座位，老爺爺卻坐到他旁邊，突然拿出手機，逼他看手機裡面的A片，「他還給我100元（人民幣）邀請我去他家玩，又說了很多噁心的話！」

男子感到很不舒服，直接逃離了現場，回家後想起過程，仍感到很不舒服、很噁心，於是在網路上說出了自己的遭遇。

青島地鐵的工作人員表示，已經接到相關通知，現場情況正進一步調查中，公安機關已經介入調查，它們會積極配合，「如果乘客在乘車中發現此類情況，可及時撥打110報警或者聯繫工作人員。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。