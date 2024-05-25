新北市五股區中興路三段接近新五路口，日前發生一起肇事逃逸事故，一名男騎士騎機車往五股方向，突然右側衝出來一坨黃色的物品，直接往男騎士高速撞上，男騎士因此重心不穩倒地，後方女騎士發現立即靠邊停上前幫忙，在準備靠邊時，這才發現原來肇事的是一隻黃色的野狗，而小黃在肇事後，只回頭看了一下，就加速逃跑了。

遠遠就看到一團黃色物體撞向男騎士。（翻攝爆料公社）

小黃肇事後居然逃逸，還回頭觀望一次，就加速逃走了。（翻攝爆料公社）

據了解，五股中興路三段，原本是五股垃圾山的區域，雖然經過整治後，該地區已經變得比較乾淨，但是該地區的流浪狗還是相當的多，沒想到男騎士就遇到了不負責任的浪浪小黃，猜測小黃當時可能受到驚嚇，才會奔跑衝向馬路，至於真正肇事原因還有待釐清。

而這一整段肇事逃逸過程，都被後方下車幫忙的小姊姊，車上的行車紀錄器拍下，並被PO在網路《爆料公社》，標題打著「無辜的騎士被狗狗擊落」。

網友看到影片後，紛紛留言表示：「肇事逃逸太過分了」、「小黃身體真好，這樣都沒事」、「小黃若回頭，不是報恩就是報仇」、「騎士感覺摔得不輕」、「小姊姊人真好，還停下來關心」、「這路段流浪狗很多」、「這是無差別攻擊啊」。