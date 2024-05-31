大陸央視新聞5月31晚報導，在中國大陸與巴林王國建交35周年之際，雙方一致同意，建立中巴全面戰略夥伴關係，全面推進各領域友好合作，更好造福兩國人民。兩國在北京發表《關於建立全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。巴方強調堅定恪守一個中國原則，繼續堅定支持中方在核心利益問題上的立場。

《聯合聲明》指出，中巴雙方自1989年4月18日建交以來，兩國本著相互尊重、平等相待的原則，傳統友好關係穩步發展，政治互信不斷鞏固，各領域務實合作持續拓展深化。

雙方將繼續在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。中方強調堅定支持巴方維護國家主權、安全、穩定，堅決反對任何外部勢力干涉巴林內政。

巴方強調，堅定恪守一個中國原則，支持中國維護主權和領土完整，同時也繼續堅定支持中方在核心利益問題上的立場。

巴方讚賞習近平提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。中方歡迎巴方參與上述倡議，願與巴方在上述倡議架構內開展合作。

雙方同意加強各層級交往，擴大兩國政府部門、議會機構、地方省市之間的交往，開展治國理政經驗交流，加強雙方政策協調，不斷鞏固政治互信。

四、中巴雙方願繼續共建「一帶一路」合作，以拓展基礎設施建設、經貿、投資、金融、新能源、高技術、農漁業、教育、文化、旅遊、衛生等領域合作，促進兩國發展和繁榮。

五、中方祝賀巴方於2024年5月16日成功舉辦第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議。中方讚賞巴林倡議舉辦國際和會，對巴林促進中東和平的努力表示讚賞。

雙方讚賞中國－阿拉伯國家合作論壇機制為推動中阿集體合作發揮的重要作用，繼續弘揚中阿友好精神，攜手構建面向新時代的中阿命運共同體。

雙方強調應共同努力落實首屆中國－海灣（波斯灣）阿拉伯國家合作委員會峰會成果，深化中海戰略夥伴關係，加強中海集體合作，推動盡早達成中海自由貿易協定。

雙方強調維護中東海灣地區和平穩定符合地區國家人民根本、長遠利益，支持地區國家繼續通過對話協商化解矛盾分歧，以全面、持久落實睦鄰友好原則。