台北市驗光生公會今舉行舉行第二、三任理事長交接授證典禮。新任理事長廖日以表示，將會繼續對驗光生同仁的福利繼續打拼，並加速解決對於四項從業人員容易遇到的難題，最好的服務給所有的消費者。

廖日以致詞時表示，驗光生公會的宗旨，是本著「合諧、團結、向前走」，期能讓驗光生都能生生不息。他個人也感到非常的榮幸，在各位理事的支持下，能從許前理事長的手上，接任第三屆理事長這個棒子，也非常謝謝許前理事長幫大家奠定了良好的基礎，讓他能有榮幸和大家可以一起，繼續為所有的驗光生同仁們的福利來打拼，大家就知道由於整個大環境的改變和市場的需求，後續工會也將會面臨幾項挑戰。

台北市驗光生公會今舉行舉行第二、三任理事長交接授證典禮，圖中右為新任理事長廖日以。(戴志揚翻攝)

1：落日條款即將在115年到來，仍未少數國考通過，未來也將持續與立管機關及會員商討最大共識，本屆服務會員同步調整為六大行政區，各區域由理監事擔任一位主委丶及二位委員，在地方與會員丶主管機關丶民意代表做連結，服務會員。

2：二級醫療材隱形眼鏡項目，應在專業場所販售， 在驗光生全國聯合會的努力下即將推動隱形眼鏡年拋丶月拋販售應檢附「配鏡單亅，確保國人在使用隱形眼鏡上之安全，試行成功後，未來也會積極爭取週拋丶日拋執行。

3：門市醫療器材被廣告文宣被罰3~100萬，將與主管機關建立好溝通橋樑，並經常舉辦相關繼續教育課程，避免會員誤觸受罰。

4：原「一般配鏡」在當時409立法時因應仍有可能考照後即失業情況未列入母法，未來在115年1月後，將積極爭取驗光人員唯一配鏡權的修正。

廖日以表示，以上是幾項他所提的事項，都是現在所有從業人員所碰到的一些困難，他也會盡個人的力量，和所有的理事一起努力來幫大家解決這些問題，更期望在做所有的貴賓及衛生局的長官們也能給公會指導與協助，把這些問題得到良善的解決，並將最好的服務給所有的消費者，相信困難一定會有，但只要公會會員大家一條心，這些問題都可以迎刃而解。