參選高雄市不動產仲介公會理事長選舉的鄭曜德，5月23日晚上舉辦「榮耀高雄．傳承共好」選前之夜，現場不僅同業、自營品牌支持者齊聚，更有多位民意代表前來相挺，長期獲永慶加盟體系和鄭曜德捐助的「創世基金會」和「伊甸基金會」代表，也到場贊聲。

鄭曜德的選前之夜貴賓雲集，包括立法委員林岱樺、立法委員賴瑞隆的主任秘書林恭正、前立法委員黃昭順，及現任市議員陳善慧、李順進、李雅芬皆到場支持。

林岱樺立委承諾要做鄭曜德服務團隊的一員，攜手現場相挺的市議員們，為產業爭取資源。(圖/鄭曜德提供)

林岱華立委：加入鄭曜德團隊向政府爭取資源，助房仲業更好

林岱樺立委一到場就讚賞鄭曜德的參選規格和提前布署好的新任理監事團隊，展現他服務公會的決心，更在現場高喊「阿德凍蒜！」帶動活動一波高潮，並承諾要做鄭曜德服務團隊的一員，攜手現場相挺的市議員們，在議會、立法院為產業爭取資源和權益。前立委黃昭順也上台力挺「這才是我們要支持的理事長！」願意站出來為大家努力的人、必須了解對公會的期待。簡志坤理事長打下的基礎，鄭曜德團隊一定可以承接，祝福他選舉大勝。

此外，公開表態支持鄭曜德的同業和自營品牌夥伴，包括高雄市不動產仲介公會現任副理事長林資雄和林培生、現任理事顏尹伶及吳柏寬也都親臨會場，再次重申支持鄭曜德擔任新任理事長的決心。

現任理事長簡志坤也高呼：他唯一支持鄭曜德！請大家投票給鄭曜德。(圖/鄭曜德提供)

簡志坤理事長：唯一支持鄭曜德當選理事長

現任理事長簡志坤致詞時也高呼：大家投票給鄭曜德！他堅定表示唯一支持鄭曜德！相信由鄭曜德接棒，高雄區不動產交易將更安全、更安心，公會也將延續過去6年打下的良好基礎，持續成長茁壯。簡志坤強調，公會好，產業才能更好，會員才能穩健發展。

因鄭曜德長期支持公益活動，與很多公益團體都有良好情誼，在選前之夜活動上，特別撥出時段邀請大家參與在地公益。創世基金會院長周冠華親自到場，邀請現場貴賓資助他們10萬元，協助在花蓮設立分院，讓清寒植物人能有適當的安養中心；伊甸基金會0-6歲的早療服務，則獲得5萬元的捐款，協助推動早期發現及早期治療的工作。另外，同業推薦的慈濟基金會6月10日「慕心慕愛募款園遊會」，鄭曜德更力邀現場貴賓踴躍出席，一連串的公益活動為選前造勢增添溫馨。

鄭曜德和其理監事團隊承諾，當選後將協助自營品牌建構「網路聯賣平台」。(圖/鄭曜德提供)

鄭曜得：協助自營品牌建構「網路聯賣平台」

最後，鄭曜德也再次向自營品牌做出承諾，當選後將協助建構「網路聯賣平台」，也一定會承接簡志坤理事長的志願，攜手熱心積極的理監事團隊，全心全意發展公會，帶領會員和產業一起成長，讓高雄公會更好，讓高雄房仲業更好。