台中市烏日區86歲劉姓老婦，日前傍晚拄著拐杖，到離家3公里遠的廣惠三巷找尋兒子開的補習班，卻迷失街頭，幸巧遇劉婦賣菜的老顧客告知補習班訊息，員警上網搜尋後順利聯絡家屬。沒想到，當劉婦兒子匆忙趕到，員警發現來人竟是國中老師，師生闊別17年歡喜相認，成為任務有趣插曲。

台中市警察局烏日分局烏日派出所警員洪政輝、張志宏，於日前傍晚6時20分接獲報案，烏日區湖日里廣惠三巷有位老婦徘徊許久，需要警方協助，警方立刻前往現場，見老婦疲憊癱坐地上，旁邊圍繞一群熱心婦人。經了解，劉婦下午時忽然想看看兒子開的補習班，獨自離家，拄著拐杖到離家3公里遠的廣惠三巷找尋兒子開的補習班，卻迷失街頭，

台中市烏日區86歲劉姓老婦日前傍晚迷失街頭，經聯絡家屬到場，員警發現來人竟是國中老師，師生闊別17年歡喜相認。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

旁邊一群熱心婦人表示，多年前曾經向老婦買過菜，老婦確實曾告訴她們兒子有開設補習班；劉婦則向警方表示，她要找兒子的補習班，可是景色與記憶中完全不同，遍尋不著兒子的補習班。員警得知線索後上網搜尋，發現該址確實有間歇業的補習班，負責人正是劉婦兒子，順利聯繫對方到派出所將老婦帶回。

沒想到，當劉婦兒子匆忙趕到，張員才發現來人竟是自己的國中老師，師生闊別17年歡喜相認，成為任務有趣插曲。劉婦兒子表示，母親鮮少出門，當日下午發現母親不在家中，動員全家在烏日地區狂找近3小時尋人無果，心急如焚欲前往派出所報案時，恰巧接獲員警通知。幸有熱心民眾和員警積極協尋，見母親安然無恙，放下心中大石。

烏日警分局呼籲，家中有年長者或記憶力欠佳者，應多加注意動態，盡可能外出由家屬陪同；另為防止走失，亦可向社會局申請愛心手鍊或在身上背有連絡電話等資訊紙條，有利員警迅速查證迷失者身份並聯繫家屬，避免危險發生。