高雄市長陳其邁。（圖／本報資料照片）

台東縣長饒慶鈴。（資料照／蔡旻妤攝）

雜誌民調今（27日）公布「2024年縣市長施政滿意度調查」還有五星縣市長名單，其中台中市長盧秀燕、嘉義縣長翁章梁、連江縣長王忠銘蟬聯五星首長，高雄市長陳其邁、台東縣長饒慶鈴更是首獲五星肯定！

根據《遠見雜誌》公布結果，2024年盧秀燕滿意度是72.9％，年增0.3個百分點，施政分數74.5分也比去年多0.5分，個人的滿意度、施政分數都是六都最高，也是歷年（自2011年縣市改制以來）之最！而台北市長蔣萬安和苗栗縣長鍾東錦，雖不是五星，但是他們的滿意度增幅最為明顯，榮獲「最佳進步表現獎」。

該報導並指出，在中央支持和陳其邁的努力之下，高雄市無論是產業的進駐和觀光、演唱會經濟方面都風光無限，讓陳在2024年登上新科「五星首長」；另一位五星首長則為饒慶鈴，2024年施政分數75.5分為13縣市第二名，年增3.2分則為全台之冠，而八大面向平均滿意度74.1％，則為13縣市第二名。