新竹市晴空匯大樓火警，造成搜救的消防員李詠真和周立鑫因氧氣用盡殉職，消防署長蕭煥章到靈堂悼念時拭淚說2人「任務已經結束了！」他和新竹市長高虹安討論如何全力協助家屬做最好的撫卹和後續的照料，家屬希望進苗栗和高雄忠烈祠，已請兩地消防局長全力協助。

蕭煥章說，他剛從火災現場過來，初步了解是大樓地下室的電纜起火產生濃煙，2位殉職同仁倒在2、3樓的樓梯間，2人的面罩佈滿濃煙，顯見電纜線造成的跡構有多深，現場有2組人馬進行火調，其中災調會做事故原因和事後檢討後，會同內政部做通盤檢討和策進作為，調查結果會向社會大眾報告。

蕭煥章並說，現場並有火災調查組，同時進行電纜線到為是何原因起火，目前初步了解是在地下一樓電纜線空間起火，造成電纜線往上延燒，至28層大樓內都佈滿濃煙，疏散出來的民眾身上都有很大的跡構，碳粒子很多，可見救援的困難度，我們會記取這次慘痛的教訓，策進未來。

蕭煥章對於他在靈堂前拭淚的情形說，他曾擔任消防署訓練中心主任，2位殉職同仁都是他帶過的學生，本來就是很有感情，互動也相當好，告訴2人「任務已經結束了！」會全力撫卹家屬，讓他們無後顧之憂。