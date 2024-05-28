共軍於23、24日舉行「聯合利劍-2024A」演習，我方首度秀出F-16V戰機使用AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟6戰機的畫面。針對可能的兩岸軍事衝突，前空軍副司令張延廷強調，台灣有飛彈，要擊落一架共機不難，但後續的問題無法解決。美國智庫曾預言2027共軍奪台，台灣要提升戰備，不能到時候武器才送來，因為學會操作武器裝備，還要組合訓練、跨軍種訓練，否則我無法發揮統合戰力，只有局部戰力會吃虧。

「擊落共機是很簡單！」張延廷27日在《頭條開講》節目表示，因為他如果到這邊來了，我們有愛國者飛彈、我們有天弓三號飛彈、我們有空對空的飛彈。「你要擊落一架很簡單啊，可是後續就複雜了！中共是不是會傾巢而出？會不會大舉報復？這就是問題，所以我們一直沒有動作。」

張延廷強調，「因為擊落是很簡單的事，但是後面？沒有辦法解決！問題是這個問題。」美國對這個演習，取得了壁上觀之後得到的一些心得，那是一個檯面話（主持人周玉琴：表面這麼說？）我們看美國的印太司令部說：2027年中共要奪台。我們看美國的智庫，CSIS等等，也講過類似的話。不光美國，還有英國的《經濟學人》雜誌，還有澳大利亞的總理，也都講過類似的話。這個就要蠻謹慎的，因為不是只是單方之言。

「多家之言就不一樣了，多家之言，講的話就有一些共通性與概念性，具體話就出來了。怎麼樣去應對？問題就在這個地方。」張延廷指出，所以台灣現在要加強、要提升戰備，因為2027年只剩下兩年多的時間，時間不等人，而且我們的武器有沒有到位？因為武器裝備如果沒到，沒有辦法形成即戰力。還要訓練，訓練也只是單方面的，訓練完還要組合，武器裝備訓練完之後，還要組合訓練，組合訓練完畢還要跨軍種訓練。

周玉琴說：看解放軍都是這樣訓練！「要一步步來，不能說拿到我就會？我就會，只是操作而已！」張延廷直言，要組合訓練，還有跨軍種的聯合作戰，都還要搭配，所以這個要實踐！時間我們希望武器裝備早點到，晚到的話我們沒辦法發揮統合戰力，只有局部戰力，我們是吃虧的。

張延廷質疑，美國對我們台灣非常支持，6100多億台幣的這些武器裝備，是不是應該趕快到位？