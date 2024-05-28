以色列｜軍方指稱哈瑪斯發射火箭攻擊特拉維夫 03:222024/05/28 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 以色列軍方指稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯26日對以色列特拉維夫地區發動攻擊，有8枚火箭自加薩南部拉法發射，這是4個月來，以國人口稠密區首度被哈瑪斯鎖定為攻擊目標。以國軍方聲稱「鐵穹」防禦系統攔截到數枚火箭，並無人員傷亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 養8年哈士奇突然失控 6周大男嬰睡夢中遭攻擊不治 拉法難民營挨炸45死惹眾怒！孩童灰燼中找食物 以總理回5字 紅海危機送分題！入手散裝航運比貨櫃三雄好？專家爆真相 #哈瑪斯 #指稱 #攻擊 #特拉維夫 #以色列 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 西方武器攻俄將釀「全球衝突」 普丁點名1類國家小心 09:192024/05/29 國際 帛琉遭駭客攻擊 外交部譴責：將提供協助 18:082024/06/03 政治 美幫大忙 以色列強攻拉法難民營死傷慘重 13:342024/05/29 國際 拜登公布加薩「新停火協議」3階段內容 籲以、哈接受 10:422024/06/01 國際 貼身守護韓國瑜 4天擋下不少攻擊 張嘉郡自爆「答應韓冰1件事」 12:122024/06/01 政治 《國際產業》局勢升溫！報復6船遭襲？美英聯軍痛擊胡塞、16死 15:382024/05/31 財經 馬爾地夫禁以色列公民入境 全國募款挺巴 13:132024/06/03 國際 以哈談判又出問題 納坦亞胡稱拜登停火提案「不完整」 20:442024/06/03 國際 《國際政治》無視全球抗議 以色列對拉法發動猛攻致45死 17:382024/05/28 財經 歐洲3國正式承認巴勒斯坦國！以色列外長怒批西班牙總理 22:142024/05/28 國際 闖入澄清醫院「見人就打」釀9傷 前保全爆走狂毆醫護被捕 20:022024/05/29 社會 柯文哲不捨黃國昌國會改革法案遭受太多砲火 15:092024/06/02 政治 德國總理點頭 西方12國 支持烏克蘭炸俄國本土 19:042024/05/30 軍事 美製MaxxPro裝甲車經歷3波爆炸依然馳騁戰場 烏軍士兵平安撤退 18:082024/06/03 軍事 《國際政治》以色列坦克砲火 釀拉法平民區21死 美國政策不變 11:282024/05/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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