以色列軍方指稱，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯26日對以色列特拉維夫地區發動攻擊，有8枚火箭自加薩南部拉法發射，這是4個月來，以國人口稠密區首度被哈瑪斯鎖定為攻擊目標。以國軍方聲稱「鐵穹」防禦系統攔截到數枚火箭，並無人員傷亡。