美國總統拜登周五呼籲哈瑪斯、以色列雙方接受新的停火協議，並表示「是結束這場戰爭的時候了」，提案的內容分成三個階段。

綜合外電報導，拜登在白宮表示，哈瑪斯已經不再有能力展開如去年10月7日的大規模衝突，因此這是個決定性的停火時刻。他透露，新停火提議的三階段內容中，第一階段將包括「全面徹底停火」，以軍撤出人口稠密加薩地區，還有以巴勒斯坦囚犯交換人質。

第二階段將遣返所有剩餘的倖存人質，包括男性士兵。停火將「永久停止敵對行動」。而第三階段將歸還所有已故以色列人質的最後遺體，以及在美國和國際援助下，展開重建房屋、學校和醫院的「重大重建計畫」。

而拜登也坦承，第一和第二階段談判會很困難。以色列可能會反對該提議。他說，「我敦促以色列領導人支持這項協議，無論壓力有多大，」拜登說，卡達已向哈瑪斯轉達了這一建議。

事實上，以色列26日才空襲拉法市一個難民營，造成45人死亡，引發各國強烈譴責，但以色列依舊不理會外界批評，28日仍然挺進拉法市中心，並在市中心與哈瑪斯武裝人員爆發槍戰，至少26人被殺害。