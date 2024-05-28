林男見警神色大變，頻頻東張西望並試圖躲避，引起員警注意。（圖／警方提供）

新北市板橋分局巡邏員警於日前晚間21時許，在板橋火車站南一門進行例行巡邏，突然發現一名坐在車站花圃旁、行跡詭異的48歲林姓男子。林男見警神色大變，頻頻東張西望並試圖躲避，引起員警注意。

員警立即上前盤查，經核對身份，驚覺林男竟是新北地檢署發布的竊盜通緝犯。就在警方依法進行逮捕程序並宣讀權利時，林男突如其來地激烈抗拒。員警果斷動用強制力將其壓制，並迅速通報線上警力支援。僅兩分鐘內，十名快打警力火速趕至現場。

警方在搜索林嫌隨身攜帶的包包時，赫然發現其中藏有一包第一級毒品海洛因、殘渣袋一個、兩包第二級毒品安非他命及一組吸食器。經警方詢問後，林嫌因涉嫌竊盜通緝及毒品罪，已被移送新北地檢署歸案。

板橋警分局呼籲，警方掃蕩毒品犯罪之決心不容質疑，不法份子切勿心存僥倖，並呼籲民眾遠離毒品，拒絕毒品誘惑，以免身心受害。

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